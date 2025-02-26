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بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية

بلدية برقش
بلدية برقش
الأربعاء، 26-02-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   عقدت بلدية برقش في قاعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورشة عمل متخصصة حول تحسين سلسلة القيمة لمنتجات الزيتون والخضروات والنحل، والتحديات الزراعية التي تواجه المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية والمؤسسة التعاونية الأردنية، وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في المجال الزراعي.

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وأكد رئيس البلدية، خالد الفقيه، أهمية الورشة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والجمعيات الزراعية، وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي.


وأشار إلى أن منطقة برقش لم تحظ بالاهتمام الكافي، مؤكدا أن الهدف من اللقاء هو البحث عن حلول عملية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين والجمعيات الزراعية في لواء الكورة.

 
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