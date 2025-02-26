بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية برقش في قاعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورشة عمل متخصصة حول تحسين سلسلة القيمة لمنتجات الزيتون والخضروات والنحل، والتحديات الزراعية التي تواجه المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية والمؤسسة التعاونية الأردنية، وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في المجال الزراعي.

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وأكد رئيس البلدية، خالد الفقيه، أهمية الورشة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والجمعيات الزراعية، وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي.