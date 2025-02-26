بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية

وأكد رئيس البلدية، خالد الفقيه، أهمية الورشة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والجمعيات الزراعية، وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن منطقة برقش لم تحظ بالاهتمام الكافي، مؤكدا أن الهدف من اللقاء هو البحث عن حلول عملية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين والجمعيات الزراعية في لواء الكورة.
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