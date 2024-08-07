بلدية بني عبيد تعبد طرقا بـ160 ألف دينار

وقال رئيس البلدية جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إن البلدية تواصل جهودها لتحسين البنية التحتية، لتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين والمركبات، وتعزيز الربط الفعال بين المناطق المختلفة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتوسيع الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة.
وأوضح أن العمل مستمر في مناطق كتم والنعيمة والحصن لإعادة تأهيل وتعبيد الطرق وعمل خلطات اسفلتية بكلفة 1.5 مليون دينار، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع سيلمس المواطن تحسنا ملموسا في البنية التحتية لهذه الطرق.
وأضاف أن أي مناطق لم تصلها الخدمات حاليا، سيتم طرح عطاءات لخدمتها في القريب العاجل.
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