بلدية عجلون تكثف الرقابة على الأسواق

وقال رئيس البلدية، حمزة الزغول، إنه تم إعداد خطة قابلة للتنفيذ في مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية بهدف منع التعدي على الطرق والأرصفة، مشيراً إلى أن كوادر المديرية ومراقبي الصحة والأسواق ينفذون جولات صباحية ومسائية، خصوصاً على شارع الحسبة.
وشدد على أن البلدية لن تتهاون مع الباعة المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، مبيناً أن البلدية تسعى لتنظيم الأسواق بشكل متوازن بما يضمن عدم المساس بأرزاق الباعة والتجار.
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