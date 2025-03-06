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بلدية عجلون تكثف الرقابة على الأسواق

عجلون
عجلون
 
الخميس، 06-03-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري-   كثفت كوادر بلدية عجلون الكبرى منذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الرقابية على الأسواق لضمان سهولة تنقل المواطنين داخلها دون أي معوقات.

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وقال رئيس البلدية، حمزة الزغول، إنه تم إعداد خطة قابلة للتنفيذ في مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية بهدف منع التعدي على الطرق والأرصفة، مشيراً إلى أن كوادر المديرية ومراقبي الصحة والأسواق ينفذون جولات صباحية ومسائية، خصوصاً على شارع الحسبة.


وشدد على أن البلدية لن تتهاون مع الباعة المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، مبيناً أن البلدية تسعى لتنظيم الأسواق بشكل متوازن بما يضمن عدم المساس بأرزاق الباعة والتجار.

 
 
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