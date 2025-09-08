بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء

وقال رئيس لجنة بلدية معان عاصم النهار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية البلدية خلال الموسم المطري عبر منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.
وأكد النهار أنه جرى توجيه الفرق المتخصصة في البلدية إلى تفقد ومتابعة مواقع تصريف مياه الأمطار والتأكد من خلوها من العوائق والمخلفات التي قد تعيق جريان المياه بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رفع الجاهزية من الآن لاستقبال موسم الشتاء المقبل ومواجهة المتطلبات التي يقتضيها.
وأضاف، إن الخطة الاستباقية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنظيف الأودية والعبارات وإزالة المخلفات والأنقاض وتنظيف مصائد مياه الأمطار وشبكات التصريف وفحص جاهزيتها، إلى جانب صيانة وتجهيز المعدات والآليات ومضخات الشفط لضمان الحد من الآثار السلبية المحتملة للأمطار الغزيرة.
وأوعز إلى الفرق المختصة بضرورة رفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز والإجراءات المتخذة، لضمان معالجة الملاحظات أولاً بأول والتأكد من جاهزية هذه المواقع، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً لأية إشكاليات قد تطرأ خلال الموسم المطري المقبل.
