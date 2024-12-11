بلينكن في الأردن الأربعاء وبعدها لتركيا لبحث الوضع في سوريا

وفي المحادثات المقررة الخميس، في مدينة العقبة، سيؤكد" بلينكن دعم الولايات المتحدة انتقالية شاملة بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة" وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
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