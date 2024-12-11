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بلينكن في الأردن الأربعاء وبعدها لتركيا لبحث الوضع في سوريا

وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان
وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان
الأربعاء، 11-12-2024 05:13 م
الوكيل الإخباري-   يتجه وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، الأربعاء، تبدأ من 11 - 13 كانون الأول لمناقشة الوضع في سوريا،وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركيةاضافة اعلان


وفي المحادثات المقررة الخميس، في مدينة العقبة، سيؤكد" بلينكن دعم الولايات المتحدة انتقالية شاملة بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة وممثلة" وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
 
gnews

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