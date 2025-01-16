بناء وصيانة مدارس مستحدثة في منطقتي كفرعان وقم

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة عن مواصلة استكمال أعمال البناء والصيانة في المدارس المستحدثة في منطقتي كفرعان وقم.

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ويأتي ذلك ضمن إطار حرص مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تواكب احتياجات الطلبة.



وقال مدير تربية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، إن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية لضمان جاهزية المرافق في الوقت المحدد.



وثمن الخصاونة التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز المشاريع بما يخدم العملية التعليمية، مشددا على أهمية الاستمرار في متابعة التنفيذ بدقة والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.