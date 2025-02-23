بني مصطفى ترعى افتتاح أعمال مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"

وقالت بني مصطفى إننا "نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الذي يحمل دلائل كثيرة، ومنها أن وجود المرأة، في دوائر صنع القرار وفي مقدمة التنمية والتطوير، يضعنا أمام أمرين: الاعتراف بدور المرأة الفعّال في تولي القيادة، وضرورة توفير البيئة المناسبة لجعل دورها أكثر فاعلية، وهنا نستذكر ما تواجهه المرأة في الدول الشقيقة؛ فلسطين ولبنان والسودان من تحديات ومواجهات نتيجة الحروب والصراعات، مؤكدة على ضرورة مواصلة دعم المرأة العربية بشكل عام، وفي هذه الدول على وجه الخصوص.
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