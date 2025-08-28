بني مصطفى تفتتح مشروع المطبخ الإنتاجي لجمعية فرصة عمل الخيرية في إربد

وأكدّت بني مصطفى إن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة للجمعيات، التي توّفر فرص عمل جديدة، وتقدّم مًنتَج نوعي للمجتمع المحلي.
وأشارت إلى أن المطبخ الإنتاجي للجمعية، هو أحد المشاريع الاقتصادية، التي تمكن عدد من سيدات المجتمع المحلي على توفير مصادر دخل لأسرهن، ويمكنهن من تطوير قدراتهن، كما ويتيح تسويق إنتاجهن من الطعام في المجتمع المحلي.
كما بينت أن الوزارة تستقبل طلبات الجمعيات الراغبة بإنشاء مشاريعها الإنتاجية، حسب الأسس المعتمدة للاستفادة منها، مما ينعكس على تنمية المجتمع المحلي، ويسهم في نقل المنتفعين من الاعتمادية إلى الإنتاجية.
