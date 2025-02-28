بيان صادر عن إدارة السير بشأن الحركة المرورية الجمعة

وأوضحت الإدارة في بيان لها الجمعة، أنها وزعت فرقها على مخارج ومداخل الطرق الرئيسية، وأمام المحلات التجارية، ومناطق التنزه؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية بسلاسة.
ودعت السائقين إلى الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنُّب مُشتتات الانتباه أثناء القيادة.
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