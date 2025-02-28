 
الجمعة 2025-02-28 11:48 ص
 

بيان صادر عن إدارة السير بشأن الحركة المرورية الجمعة

رجل سير
رجل سير
الجمعة، 28-02-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الجمعة، إنه من المتوقع أن يشهد الجمعة حركةً مروريةً كثيفةً ونشطةً في معظم مناطق العاصمة عمان والمحافظات، تزامناً مع خروج المتنزهين الراغبين في الاستمتاع بارتفاع درجات الحرارة أو للتسوق قبل بدء شهر رمضان الفضيل.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة في بيان لها الجمعة، أنها وزعت فرقها على مخارج ومداخل الطرق الرئيسية، وأمام المحلات التجارية، ومناطق التنزه؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية بسلاسة.

ودعت السائقين إلى الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنُّب مُشتتات الانتباه أثناء القيادة.
 
gnews

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