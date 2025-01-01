بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، الاربعاء، مشروع تعديل باص إلى سيارة إسعاف بكامل معداتها الطبية، والتي تم تنفيذها في قيادة مشغل صيانة الخدمات الطبية الملكية.

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واستمع العميد الطبيب يوسف زريقات بحضور عدد من كبار ضباط المديرية، إلى إيجاز قدمه قائد المشغل عن آلية تجهيز سيارة الإسعاف بمواد مخصصة وتركيب المعدات الطبية اللازمة داخلها، ومراحل التنفيذ ضمن أعلى المواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الآلية تعتبر بداية لعدد من الآليات التي سيتم تجهيزها خلال الفترة المقبلة لتسهم بدعم ومساندة الخدمات الطبية الملكية في أداء مهامها وواجباتها.