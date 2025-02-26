 
الأربعاء 2025-02-26 10:33 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 26-02-2025 09:57 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1377) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (81) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:39) دقيقة، و(46) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة.

 
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