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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 10-03-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1409) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (87) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و(34) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة.

 
 
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