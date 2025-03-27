بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية من تصديق واستلام وتسليم جوازات السفر وخدمات تصديق الوثائق الرسمية للمواطنين الأردنيين وطالبي الخدمة في السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، بما ينعكس على توفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان الحصول على أفضل الخدمات لهم.
وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية، على أن يجري النظر في إمكانية التوسع في تقديم الخدمات على مستوى العالم في المرحلة الثانية.
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