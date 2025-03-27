بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

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الوكيل الإخباري- - وقع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، ومدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، اليوم، اتفاقية تقديم الخدمات القنصلية خارج المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداوود. اضافة اعلان





وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية من تصديق واستلام وتسليم جوازات السفر وخدمات تصديق الوثائق الرسمية للمواطنين الأردنيين وطالبي الخدمة في السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، بما ينعكس على توفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان الحصول على أفضل الخدمات لهم.





وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية، على أن يجري النظر في إمكانية التوسع في تقديم الخدمات على مستوى العالم في المرحلة الثانية.