بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني

وأكد البنك أن تلك التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام عارية عن الصحة، وأنها لا تتدخل ضمن اختصاص البنك، وأنها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأشار البنك أن جلسات المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي، بما في ذلك الكلمات الافتتاحية والمقابلات، لم تتطرق بأي شكل من الأشكال لاختصاص أو صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، التي تلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتنظيمات الدوائية.
وأشار البنك إلى أن ما نُسب إلى الدكتورة شموط بخصوص نظام التتبع، تم نقله بصياغة غير دقيقة، وقد قامت الجهة التي صاغت التصريح بسحبه عن موقعها، إلا أن العديد من المواقع الإخبارية نشرت الخبر بعناوين تهدف لجذب القراء، ما أدى إلى تداول معلومات غير صحيحة.
وقدم بنك الدواء الأردني اعتذاره للمؤسسة العامة للغذاء والدواء عن هذا النقل، داعياً كافة المواقع الإخبارية إلى سحب التصريحات المنشورة، والتي لم تصدر عن مديرته أو أي من ممثلي البنك.
