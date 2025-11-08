السبت 2025-11-08 10:49 م
 

بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني

بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
 
السبت، 08-11-2025 10:39 م
الوكيل الإخباري-   نفى بنك الدواء الأردني ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لمديرة البنك الدكتورة هانيّة شموط حول نظام التتبع الدوائي.اضافة اعلان


وأكد البنك أن تلك التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام عارية عن الصحة، وأنها لا تتدخل ضمن اختصاص البنك، وأنها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأشار البنك أن جلسات المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي، بما في ذلك الكلمات الافتتاحية والمقابلات، لم تتطرق بأي شكل من الأشكال لاختصاص أو صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، التي تلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتنظيمات الدوائية.

وأشار البنك إلى أن ما نُسب إلى الدكتورة شموط بخصوص نظام التتبع، تم نقله بصياغة غير دقيقة، وقد قامت الجهة التي صاغت التصريح بسحبه عن موقعها، إلا أن العديد من المواقع الإخبارية نشرت الخبر بعناوين تهدف لجذب القراء، ما أدى إلى تداول معلومات غير صحيحة.

وقدم بنك الدواء الأردني اعتذاره للمؤسسة العامة للغذاء والدواء عن هذا النقل، داعياً كافة المواقع الإخبارية إلى سحب التصريحات المنشورة، والتي لم تصدر عن مديرته أو أي من ممثلي البنك.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني

أخبار محلية بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني

أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب

أخبار محلية أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب

"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"

أخبار محلية "الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"

فيديو .. سقوط سلك كهربائي بعد حادث سير يغلق المسربين على شارع الـ 100

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط سلك كهربائي بعد حادث سير يغلق المسربين على شارع الـ 100

مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه

الدعم السريع: "أبو لولو" قيد المحاكمة في دارفور

عربي ودولي الدعم السريع: "أبو لولو" قيد المحاكمة في دارفور

ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال

أخبار محلية ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال

معرض للمنتجات المهنية والحرفية في الشونة الشمالية

أخبار محلية معرض للمنتجات المهنية والحرفية في الشونة الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة