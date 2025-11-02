الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية الأعمال الجورجية اليوم الاحد، اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال "الأردني - الجورجي" المشترك، بحضور سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة أرتشيل دزولياشفيلي.

اضافة اعلان



وتهدف الاتفاقية التي وقعت في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.



وبحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، أكد نائب رئيسها أسامة امسيح، أن العلاقات "الأردنية- الجورجية" تشهد نموا متزايدا، مشيرا إلى أن المجلس المشترك يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الاستثمارات والشراكات الثنائية عبر الزيارات والفعاليات الاقتصادية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتعليم.



وبين أن في الأردن مشاريع استراتيجية ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع جورجيا، لافتا إلى أهمية تطوير حركة النقل الجوي وزيادة حجم التبادل التجاري.



من جانبه، أكد السفير الجورجي أن تأسيس المجلس يعكس حرص البلدين على تطوير التعاون الاقتصادي، مشيدا بـ الاستقرار الاقتصادي والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن.



بدوره، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الجورجية، ليفان فيبخفادزه، أن الجمعية تضم أكثر من 500 شركة وتسعى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصا في مجالات الطاقة والهيدروجين والصناعة والتعدين، داعيا رجال الأعمال الأردنيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جورجيا.