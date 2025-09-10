تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة

وبين الصبيحات، أن عدد المستفيدين من مبادرة الأطراف الاصطناعية لدعم مبتوري الأطراف في غزة 612 فلسطينيا، منذ إطلاق المبادرة في أيلول 2024.
وانطلقت مبادرة استعادة الأمل في أيلول 2024 بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة.
ويتمكن المستفيدون من المبادرة من تركيب أطراف اصطناعية متطورة، يستطيعون من خلالها التغلب على إعاقتهم بشكل متطور وسريع.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي
-
ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر
-
وزارة الثقافة تطلق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه
-
وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
-
"جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون
-
"شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة