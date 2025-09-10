تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة

07:20 م

الوكيل الإخباري- كشف قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات، عن تبرع ملكي بمركبتين جديدتين وإرسال كوادر طبية دعما لمبادرة استعادة الأمل في شمال غزة.





وبين الصبيحات، أن عدد المستفيدين من مبادرة الأطراف الاصطناعية لدعم مبتوري الأطراف في غزة 612 فلسطينيا، منذ إطلاق المبادرة في أيلول 2024.



وانطلقت مبادرة استعادة الأمل في أيلول 2024 بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة.



ويتمكن المستفيدون من المبادرة من تركيب أطراف اصطناعية متطورة، يستطيعون من خلالها التغلب على إعاقتهم بشكل متطور وسريع.