الأربعاء 2025-09-10 08:59 م
 

تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة

تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة
 
الأربعاء، 10-09-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-  كشف قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات، عن تبرع ملكي بمركبتين جديدتين وإرسال كوادر طبية دعما لمبادرة استعادة الأمل في شمال غزة.اضافة اعلان


وبين الصبيحات، أن عدد المستفيدين من مبادرة الأطراف الاصطناعية لدعم مبتوري الأطراف في غزة 612 فلسطينيا، منذ إطلاق المبادرة في أيلول 2024.

وانطلقت مبادرة استعادة الأمل في أيلول 2024 بتوجيهات ملكية لدعم مبتوري الأطراف في غزة.

ويتمكن المستفيدون من المبادرة من تركيب أطراف اصطناعية متطورة، يستطيعون من خلالها التغلب على إعاقتهم بشكل متطور وسريع.
 
 
