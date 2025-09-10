أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- نظم مكتب إفتاء محافظة معان، بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والثقافة، ومركز شباب معان، مساء اليوم الأربعاء، أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، في مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي، برعاية محافظ معان خالد الحجاج.

اضافة اعلان



وقال الحجاج إن الاحتفاء بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشكل مناسبة عظيمة نستحضر فيها رسالته الخالدة القائمة على الرحمة والعدل والمحبة والسلام، مؤكداً أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى منارة للوسطية والاعتدال، ومثالا للتعايش والوحدة الوطنية.



وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس، خلال كلمته في الأمسية، أن الاحتفاء بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة حضارية، وفرصة لترسيخ قيم المحبة والرحمة، وتعريف الأجيال بصفات النبي وشمائله العطرة، واستذكار العبر والقصص من واقع حياته عليه الصلاة والسلام، في تعامله مع أهله وأصحابه والأطفال والجيران، حتى تتحول هذه القيم إلى سلوك وعمل ومعاول بناء في خدمة الوطن والمجتمع.



وبدوره، أوضح المفتي في دائرة الإفتاء العام، الدكتور محمد غالية، أن هذه الفعالية تعبر عن هوية الدولة الأردنية وانتمائها لدينها وعقيدتها واعتزازها بآل البيت الأطهار، مؤكداً أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة تتجدد فيها معاني الخير والبركة، وترسخ قيم المحبة والإيمان في نفوس أبناء المجتمع.



وأشار مفتي محافظة العقبة الشيخ محمد الجهني، إلى أن المحبة القلبية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم متجذرة في تراث أهل معان، التي ارتبطت تاريخياً بسيد الخلق ارتباطاً وثيقاً، إذ استضافت 3 آلاف من أصحابه الكرام، وكان على رأسهم ابن عمه جعفر الطيار، ومولى الرسول وحبّه زيد بن حارثة، وشاعر الرسول عبد الله بن رواحة.



وأضاف أن معان كانت أول مدينة خارج الجزيرة يدخل أميرها في الإسلام ويعلن طاعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتبطت به في غزوة تبوك حين صالح النبي إقليم أذرح، كما اشتمل حوضه المبارك عليها لما ذكر حدّه من المدينة إلى أذرح، بالإضافة إلى أن استقبال أهالي معان للملك المؤسس واستضافتهم له كان تعبيراً صادقاً عن محبتهم للعترة النبوية المشرفة، مؤكداً أن معان ما تزال تحتفظ بهذا الإرث العظيم في وجدان أهلها وعاداتهم وأهازيجهم الشعبية التي تبدأ بذكر الله ورسوله.