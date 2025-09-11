الخميس 2025-09-11 07:53 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمالي طولكرم

الخميس، 11-09-2025 06:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل (شمال طولكرم) بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحام البلدة.
 
 
