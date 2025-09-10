الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

وقال الوكيل الثقافي لوزارة الثقافة العراقية، الدكتور فاضل البدراني، إن المشاركة الأردنية جسّدت قيمة ما تحمله من مؤلفات رصينة تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز جسور التواصل بين المثقفين في العراق والأردن.
وأشار البدراني إلى أن المعرض يأتي بمشاركة 349 دار نشر من مختلف دول العالم، ليكون منصةً ثقافية وحضاريةً رائدة.
وأجرى السفير الأردني في العراق، ماهر الطراونة، جولة في الأجنحة الأردنية والتقى ممثليها، مشيدًا بمستوى المشاركة وحضورها المميز في هذا الحدث الثقافي البارز.
