الأربعاء 2025-09-10 08:59 م
 

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
 
الأربعاء، 10-09-2025 08:52 م
الوكيل الإخباري-  بدأت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض بغداد الدولي للكتاب، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية وعربية، من بينها دور نشر أردنية قدّمت أحدث إصداراتها الأدبية والفكرية والعلمية، إضافة إلى نتاجات لمؤلفين أردنيين وعرب.اضافة اعلان


وقال الوكيل الثقافي لوزارة الثقافة العراقية، الدكتور فاضل البدراني، إن المشاركة الأردنية جسّدت قيمة ما تحمله من مؤلفات رصينة تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز جسور التواصل بين المثقفين في العراق والأردن.

وأشار البدراني إلى أن المعرض يأتي بمشاركة 349 دار نشر من مختلف دول العالم، ليكون منصةً ثقافية وحضاريةً رائدة.

وأجرى السفير الأردني في العراق، ماهر الطراونة، جولة في الأجنحة الأردنية والتقى ممثليها، مشيدًا بمستوى المشاركة وحضورها المميز في هذا الحدث الثقافي البارز.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

ا

خاص بالوكيل توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن

ا

أخبار محلية اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

ا

فلسطين "الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

عربي ودولي ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

ل

خاص بالوكيل الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

ل

أخبار محلية وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي



 
 





الأكثر مشاهدة