اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

الوكيل الإخباري- اختتم في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، اليوم الأربعاء، الموسم العلمي السنوي/50 لعام 2025، تحت عنوان "التخطيط العسكري اللوجستي في السيرة النبوية"، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومفتي القوات المسلحة وعميد الكلية، وعدد من المرشدين وضباط وضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اضافة اعلان



وقال وزير الأوقاف في كلمة له: "حين نتأمل في السيرة النبوية، نجد فيها القيم والمبادئ، والدقة في التخطيط، حيث أن دراسة التخطيط العسكري واللوجستي في السيرة النبوية ليست فقط لتأمل التاريخ، بل لاستخلاص الدروس في الإدارة، والتخطيط، واتخاذ القرار، وهي دروس لا تزال صالحة لكل زمان ومكان".



بدوره، أوضح مفتي القوات المسلحة الأردنية أهمية المواسم العلمية في تطوير أداء الأئمة وتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة، وتمكينهم من صياغة خطاب دعوي يواكب تطورات العصر، ويُسهم في تعزيز التحصين الفكري لمنتسبي القوات المسلحة.