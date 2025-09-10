اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

وقال وزير الأوقاف في كلمة له: "حين نتأمل في السيرة النبوية، نجد فيها القيم والمبادئ، والدقة في التخطيط، حيث أن دراسة التخطيط العسكري واللوجستي في السيرة النبوية ليست فقط لتأمل التاريخ، بل لاستخلاص الدروس في الإدارة، والتخطيط، واتخاذ القرار، وهي دروس لا تزال صالحة لكل زمان ومكان".
بدوره، أوضح مفتي القوات المسلحة الأردنية أهمية المواسم العلمية في تطوير أداء الأئمة وتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة، وتمكينهم من صياغة خطاب دعوي يواكب تطورات العصر، ويُسهم في تعزيز التحصين الفكري لمنتسبي القوات المسلحة.
واشتمل الاحتفال على تكريم الفائزين في مسابقتي الحفظة لكتاب الله والحديث النبوي الشريف من الأئمة والضباط والضابطات وضباط الصف والأفراد والمجندات وأبناء العاملين العسكريين.
