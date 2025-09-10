الأربعاء 2025-09-10 08:59 م
 

اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

ا
جانب من الاختتام
 
الأربعاء، 10-09-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري- اختتم في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، اليوم الأربعاء، الموسم العلمي السنوي/50 لعام 2025، تحت عنوان "التخطيط العسكري اللوجستي في السيرة النبوية"، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومفتي القوات المسلحة وعميد الكلية، وعدد من المرشدين وضباط وضباط الصف من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اضافة اعلان


وقال وزير الأوقاف في كلمة له: "حين نتأمل في السيرة النبوية، نجد فيها القيم والمبادئ، والدقة في التخطيط، حيث أن دراسة التخطيط العسكري واللوجستي في السيرة النبوية ليست فقط لتأمل التاريخ، بل لاستخلاص الدروس في الإدارة، والتخطيط، واتخاذ القرار، وهي دروس لا تزال صالحة لكل زمان ومكان".


بدوره، أوضح مفتي القوات المسلحة الأردنية أهمية المواسم العلمية في تطوير أداء الأئمة وتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة، وتمكينهم من صياغة خطاب دعوي يواكب تطورات العصر، ويُسهم في تعزيز التحصين الفكري لمنتسبي القوات المسلحة.


واشتمل الاحتفال على تكريم الفائزين في مسابقتي الحفظة لكتاب الله والحديث النبوي الشريف من الأئمة والضباط والضابطات وضباط الصف والأفراد والمجندات وأبناء العاملين العسكريين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

ا

خاص بالوكيل توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن

ا

أخبار محلية اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

ا

فلسطين "الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

عربي ودولي ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

ل

خاص بالوكيل الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

ل

أخبار محلية وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي



 
 





الأكثر مشاهدة