منظمة الصحة العالمية ترفض الإخلاء وتتمسك بالبقاء في غزة

وقالت المنظمة في بيان على منصة "إكس": "إلى سكان غزة: منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي دعا الثلاثاء جميع سكّان غزة لمغادرتها فورًا إلى جنوب القطاع، محذّرًا من أنّه سيشنّ هجومًا عنيفًا على المدينة للسيطرة عليها وطرد حماس منها.
وتقول الأمم المتحدة إنّ قرابة مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.
وفي بيانها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن "استيائها" من أمر الإخلاء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ "ما يُسمّى بـ‘المنطقة الإنسانية‘ التي حدّدتها إسرائيل في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساسًا، ناهيك عن الوافدين الجدد".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ ما يقرب من نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة موجودة في المدينة.
