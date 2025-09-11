اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

وطلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال وباكستان، وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة، حيث تم إرجاء الجلسة من الأمس إلى اليوم ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة في الجلسة.
ويستمع الأعضاء إلى إحاطة في بداية الاجتماع من مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري.
