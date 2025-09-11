الخميس 2025-09-11 09:56 ص
 

اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

مجلس الأمن الدولي
 
الخميس، 11-09-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية.

وطلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال وباكستان، وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة، حيث تم إرجاء الجلسة من الأمس إلى اليوم ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة في الجلسة.


ويستمع الأعضاء إلى إحاطة في بداية الاجتماع من مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري.

 
 
