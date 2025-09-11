اجتماع بمجلس الامن اليوم لمناقشة عدوان اسرائيل على قطر

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية.

وطلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال وباكستان، وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة، حيث تم إرجاء الجلسة من الأمس إلى اليوم ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة في الجلسة.