وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

06:15 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في النقب ووادي عربة (جنوب) بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن. اضافة اعلان





ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض الصاروخ اليمني.