وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض الصاروخ اليمني.
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة: ترامب أبلغ نتنياهو بأن قرار استهداف حماس بقطر لم يكن حكيما
-
مشروع بيان صحفي بمجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر
-
البنتاغون: الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار
-
إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية
-
"بلومبيرغ": بولندا تطلب من حلفائها منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للمسيّرات
-
ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك
-
مصر .. رسالة حاسمة بشأن زيادة أسعار الكهرباء
-
نتنياهو: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم وإلا