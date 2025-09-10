وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي

الوكيل الإخباري- أكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للتغير المناخي، اليوم الأربعاء، التزام الأردن بتعزيز جهوده الوطنية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، واستعداده الفاعل للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذي سيعقد في مدينة بيليم – البرازيل خلال تشرين الثاني المقبل.



وأشار سليمان إلى أن الأردن تأثر بشكل واضح بآثار التغير المناخي خلال السنوات الماضية، من موجات حر وجفاف وفيضانات مفاجئة، ما انعكس على قطاعات المياه والزراعة والصحة، مؤكداً أن المملكة عملت على تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة للتكيف مع هذه التحديات، مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة.

اضافة اعلان



وأوضح أن وزارة البيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حققت إنجازات بارزة، منها تحديث الأطر التشريعية وتقديم البلاغات الوطنية والتقارير الدورية، وتحديث السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022–2050)، بالإضافة إلى إعداد الخطة الوطنية للتكيف.

وأكد سليمان أن الأردن التزم بتخفيض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، ويعمل حالياً على إعداد النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً (NDC3.0)، لتشمل أولويات وطنية جديدة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي، مع إشراك الشباب والنساء والمجتمعات المحلية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، جرى عرض خطة العمل لإعداد المساهمات المحددة وطنياً لعام 2035 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعكس طموح الأردن في تعزيز المنعة الوطنية والتكيف مع التغير المناخي، وتؤكد التزام المملكة بالتحول نحو نموذج تنموي مستدام منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التوجهات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.



وناقشت اللجنة الوطنية أبرز محاور مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية للأردن، خاصة ما يتعلق بالتمويل المناخي، وتعزيز القدرات الوطنية، وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية مواءمة هذه المحاور مع خطة التحديث الاقتصادي، بما يضمن تكامل السياسات البيئية مع المسارات التنموية وتعظيم الأثر الوطني من المشاركة في المؤتمر.