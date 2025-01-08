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تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق

جانب من مشاركة وفد غرفة تجارة عمان في مهرجان دبي للتسوق
جانب من مشاركة وفد غرفة تجارة عمان في مهرجان دبي للتسوق
الأربعاء، 08-01-2025 11:39 ص
الوكيل الإخباري-  اطلع وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، على تجربة مدينة دبي في تنظيم مهرجان دبي للتسوق، والتي أسهمت بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتجارية رائدة.اضافة اعلان


وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال لقاء مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة أحمد الخاجة، أن تجارة عمان، تسعى لإقامة شراكة مع مؤسسة دبي للاستفادة من التجربة الإماراتية، في إقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام الحالي.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، بين الحاج توفيق أن تجارة عمان تهدف من إقامة المهرجان للعمل على تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاستثماريّة والثقافية في عمان وباقي مدن المملكة واستقطاب استثمارات وعلامات تجارية جديدة ودعم رواد الأعمال والجمعيات التعاونية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص عمل جديدة.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، والقنصل العام للمملكة في دبي عاصم عبابنة، ان مدينة عمان مؤهلة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والسياحة للعائلات العربية.

وأشار الحاج توفيق إلى ان البرامج المتنوعة التي سيتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان عمان للتسوق والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ستشمل مختلف المناطق السياحية والأثرية والتجارية والثقافية بالمملكة.

بدوره، أكد الخاجة الاستعداد التام لتوفير كل الدعم لغرفة تجارة عمان، بهدف تمكينها من تنظيم مهرجانها السنوي الأول للتسوق، مستعرضًا أبرز ملامح الدعم اللوجستي والتسويقي التي يمكن تقديمها لتحقيق النجاح المتوقع للمهرجان.

بترا
 
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