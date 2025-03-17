تحويل مؤقت لحركة السير أعلى جسر الجمرك

وأوضحت الإدارة أن نشامى السير متواجدون في الموقع للتعامل مع الحادث، حيث يتم العمل على طمر الزيوت وإعادة تأهيل الطريق في أسرع وقت ممكن.
ودعت السائقين إلى توخّي الحذر واتّباع التعليمات المرورية لحين الانتهاء من معالجة الوضع وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
-
أخبار متعلقة
-
العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وفرنسا
-
هل يجوز إعطاء الزكاة وصدقة الفطر للأخ الفقير؟.. الإفتاء تجيب
-
مجلس النواب يناقش مُعدل "الطيران المدني" الاثنين
-
وزارة السياحة: بدء تنظيم فعاليات رمضانية في المواقع السياحية والأثرية
-
البطاينة: إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد
-
ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام