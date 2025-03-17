تحويل مؤقت لحركة السير أعلى جسر الجمرك

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تحويل مؤقت لحركة المركبات من أعلى جسر الجمرك باتجاه الحويان، وذلك بسبب انسكاب مادة الزيت من "ونش" معطل، مما يشكل خطرًا على سلامة السائقين. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أن نشامى السير متواجدون في الموقع للتعامل مع الحادث، حيث يتم العمل على طمر الزيوت وإعادة تأهيل الطريق في أسرع وقت ممكن.



ودعت السائقين إلى توخّي الحذر واتّباع التعليمات المرورية لحين الانتهاء من معالجة الوضع وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

