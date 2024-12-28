تخريج الجيل الثاني من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الجيل الثاني واستقبال الجيل الثالث من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، والذي أقيم في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، والمدير التنفيذي للمعهد المهندس إياد المعادات.
وقال الشديفات إن للمعهد دورا مهما في تمكين الشباب من تجسيد أدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومناقشة مختلف القضايا الشبابية ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة لن تألوا جهدا في دعم وتمكين الأفكار والمشاريع الشبابية الهادفة، داعيا الشباب إلى استثمار مشاركتهم بالمعهد بالتعلم والتمكين وتثقيف الأقران.
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