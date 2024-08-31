 
السبت 2024-08-31 06:15 م
 

 

تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

مشاركون في جائزة الحسن للشباب
مشاركون في جائزة الحسن للشباب
السبت، 31-08-2024 06:04 م

الوكيل الإخباري-  احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب اليوم السبت، بتخريج 38 مشاركا بمخيم الجائزة للمستوى البرونزي الذي استمر ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


وبحسب بيان الجائزة شارك عدد من شباب وزارة الشباب، بحفل التخريج الذي شهد عرضًا من قائد المخيم وكلمات من الخريجين حول تجربتهم.


وتضمن المخيم أنشطة متعددة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ومحاضرات حول الإسعافات الأولية والمخدرات، والتدريب على قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، ومسير في منطقة مار إلياس.

 
gnews

أحدث الأخبار

الصورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يضرم النار في سوق بجنين

مشاركون في جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

العيسوي يطمئن على صحة طفلة من غزة تتلقى العلاج بمدينة الحسين الطبية

أخبار محلية الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس

وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي

أخبار محلية وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه

غزة

فلسطين لازاريني : إسرائيل اشترت إعلانات للتشهير بالأونروا

اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين

فلسطين دوي انفجار في حارة الدمج بمخيم جنين

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول



 


الأكثر مشاهدة