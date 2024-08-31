تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

الوكيل الإخباري- احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب اليوم السبت، بتخريج 38 مشاركا بمخيم الجائزة للمستوى البرونزي الذي استمر ثلاثة أيام.

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وبحسب بيان الجائزة شارك عدد من شباب وزارة الشباب، بحفل التخريج الذي شهد عرضًا من قائد المخيم وكلمات من الخريجين حول تجربتهم.