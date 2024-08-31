تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي

وبحسب بيان الجائزة شارك عدد من شباب وزارة الشباب، بحفل التخريج الذي شهد عرضًا من قائد المخيم وكلمات من الخريجين حول تجربتهم.
وتضمن المخيم أنشطة متعددة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، ومحاضرات حول الإسعافات الأولية والمخدرات، والتدريب على قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، ومسير في منطقة مار إلياس.
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