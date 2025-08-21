تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري

وقال مدير القضاء العسكري: "إن انعقاد الدورة يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية العسكرية.
بدوره بين آمر المعهد القضائي العسكري: أن الدورة تعمل على تطوير القدرات القضائية لدى المشاركين، وبشكل يسهم في تطوير المهارات والقدرات علاوة على الإسهام في تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
من جهتها، ألقت قاضي محكمة الاستئناف في دولة الإمارات، كلمة باسم الخريجين، عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها لمديرية القضاء العسكري على حسن الاستقبال وثراء البرنامج التدريبي، مؤكدة أن ما اكتسبوه من خبرات سيسهم في تعزيز العمل القضائي العسكري في بلادهم.
واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية داخل شعب المديرية والمحاكم العسكرية، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجربة القضائية الأردنية في مجال الإثبات الجزائي.
وفي ختام الحفل، سلّم مدير القضاء العسكري الشهادات للخريجين.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية
-
رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور "المتسوِّق الخفي"
-
الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد
-
وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية
-
رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات
-
66% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع
-
وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني