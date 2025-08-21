تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري

06:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743195 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- احتُفل في المعهد القضائي العسكري التابع لمديرية القضاء العسكري، اليوم الخميس، تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي، بمشاركة قضاة عسكريين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور مدير القضاء العسكري. اضافة اعلان





وقال مدير القضاء العسكري: "إن انعقاد الدورة يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية العسكرية.



بدوره بين آمر المعهد القضائي العسكري: أن الدورة تعمل على تطوير القدرات القضائية لدى المشاركين، وبشكل يسهم في تطوير المهارات والقدرات علاوة على الإسهام في تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.



من جهتها، ألقت قاضي محكمة الاستئناف في دولة الإمارات، كلمة باسم الخريجين، عبّرت فيها عن شكرها وتقديرها لمديرية القضاء العسكري على حسن الاستقبال وثراء البرنامج التدريبي، مؤكدة أن ما اكتسبوه من خبرات سيسهم في تعزيز العمل القضائي العسكري في بلادهم.



واشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية داخل شعب المديرية والمحاكم العسكرية، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجربة القضائية الأردنية في مجال الإثبات الجزائي.

وفي ختام الحفل، سلّم مدير القضاء العسكري الشهادات للخريجين.

