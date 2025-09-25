تخريج دورة لياقة المعركة في قيادة سلاح الجو الملكي

12:30 م

الوكيل الإخباري- اختتمت في قيادة سلاح الجو الملكي، أمس الأربعاء، دورة لياقة المعركة الخاصة بضباط وضباط صف سلاح الجو الملكي رقم/2، بحضور قائد السلاح.





وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات للمشاركين وإعدادهم بدنياً، للحفاظ على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية والنفسية، بما ينعكس ايجاباً على كافة الوظائف والأعضاء الحيوية لديهم.



واشتملت الدورة التي استمرت 10 أسابيع على مواضيع نظرية وعملية مثل التدريب الرياضي، تغذية الرياضيين، وعلم وظائف الأعضاء، إضافةً إلى قوة التحمل، رياضة الضواحي، وتمارين رشاقة.



وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من ضباط وضباط صف السلاح، وزع قائد سلاح الجو الملكي الشهادات والجوائز على المشاركين.