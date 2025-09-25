الخميس 2025-09-25 02:22 م
 

تخريج دورة لياقة المعركة في قيادة سلاح الجو الملكي

دورة لياقة المعركة الخاصة بضباط وضباط صف سلاح الجو الملكي
دورة لياقة المعركة الخاصة بضباط وضباط صف سلاح الجو الملكي
 
الخميس، 25-09-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   اختتمت في قيادة سلاح الجو الملكي، أمس الأربعاء، دورة لياقة المعركة الخاصة بضباط وضباط صف سلاح الجو الملكي رقم/2، بحضور قائد السلاح.اضافة اعلان


وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات للمشاركين وإعدادهم بدنياً، للحفاظ على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية والنفسية، بما ينعكس ايجاباً على كافة الوظائف والأعضاء الحيوية لديهم.

واشتملت الدورة التي استمرت 10 أسابيع على مواضيع نظرية وعملية مثل التدريب الرياضي، تغذية الرياضيين، وعلم وظائف الأعضاء، إضافةً إلى قوة التحمل، رياضة الضواحي، وتمارين رشاقة.

وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من ضباط وضباط صف السلاح، وزع قائد سلاح الجو الملكي الشهادات والجوائز على المشاركين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة