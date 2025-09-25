تخريج دورة لياقة المعركة في قيادة سلاح الجو الملكي

وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات للمشاركين وإعدادهم بدنياً، للحفاظ على مستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية والنفسية، بما ينعكس ايجاباً على كافة الوظائف والأعضاء الحيوية لديهم.
واشتملت الدورة التي استمرت 10 أسابيع على مواضيع نظرية وعملية مثل التدريب الرياضي، تغذية الرياضيين، وعلم وظائف الأعضاء، إضافةً إلى قوة التحمل، رياضة الضواحي، وتمارين رشاقة.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من ضباط وضباط صف السلاح، وزع قائد سلاح الجو الملكي الشهادات والجوائز على المشاركين.
-
أخبار متعلقة
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق
-
تخفيض السرعة على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة اعتبارًا من اليوم
-
إنشاء وتأهيل محطات ضخ مياه في معان بكلفة 450 ألف دينار
-
المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجانا رياضيا عسكريا بمناسبة ذكرى تشكيلها
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية
-
التوثيق الملكي يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب
-
المستحقون لرديات صندوق الاسكان العسكري (اسماء)