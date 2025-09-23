الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري الثلاثاء عن تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن، بتقنية التصريف الصفري (Zero Liquid Discharge – ZLD).

وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال التدشين إن هذا الانجاز الوطني بالتعاون مع القطاع الصناعي يرسخ مكانة الأردن في تبني حلول صناعية مستدامة تحافظ على موارده وتعزز تنافسيته وبناء علاقة تكاملية مع القطاع الصناعي، و تعزيز كفاءة الاستهلاك، وتبني المصادر غير التقليدية للمياه، وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة تنفيذا للخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 - 2026.