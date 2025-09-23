الثلاثاء 2025-09-23 01:47 م
 

تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن

الثلاثاء، 23-09-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري الثلاثاء عن تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن، بتقنية التصريف الصفري (Zero Liquid Discharge – ZLD).

وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال التدشين إن هذا الانجاز الوطني بالتعاون مع القطاع الصناعي يرسخ مكانة الأردن في تبني حلول صناعية مستدامة تحافظ على موارده وتعزز تنافسيته وبناء علاقة تكاملية مع القطاع الصناعي، و تعزيز كفاءة الاستهلاك، وتبني المصادر غير التقليدية للمياه، وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة تنفيذا للخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 - 2026.


وأضاف أن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تعزيز جهود الادارة المستدامة للموارد المائية، حيث يتيح النظام معالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية الناتجة عن عمليات إنتاج الصودا والكلورين، وخفض استهلاك المياه العذبة، وانهاء المياه العادمة وكلف التخلص منها، وتوفير استهلاك المياه العذبة الى 25% وخفض كلف المياه بنسبة 30%، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية وتبنّي التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ومشروع WEC لتحسين كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة التنمية الاقتصادية والصناعية ، وتشجيع جميع القطاعات على تبني ممارسات مسؤولة في التعامل مع هذا المورد الحيوي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تحديات المناخ.

 
 
