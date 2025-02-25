تربية البادية الشمالية الشرقية تطلق حملة حصالة الخير

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة حصالة الخير للفصل الدراسي الثاني في مدارس المديرية للتبرع لمرضى السرطان.

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وأكد مدير المديرية الدكتور عبدالله الشرفات، أهمية مشاركة الطلبة في العمل الخيري، لافتا إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يعتبر من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى ولمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج.