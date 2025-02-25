تربية البادية الشمالية الشرقية تطلق حملة حصالة الخير

وأكد مدير المديرية الدكتور عبدالله الشرفات، أهمية مشاركة الطلبة في العمل الخيري، لافتا إلى أن التبرع لصالح مرضى السرطان يعتبر من القيم الإنسانية الرفيعة التي تعزز مبدأ التكامل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المرضى ولمساعدتهم على تلقي أفضل العلاج.
وأعرب عن تقديره للقائمين على الحملة، مؤكدا أن الحملة تعكس مدى التعاضد والترابط بين مكونات المجتمع الأردني.
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