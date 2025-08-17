تربية البادية الشمالية الغربية تستحدث 4 مدارس

الوكيل الإخباري- استحدثت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية 4 مدارس جديدة، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، واستجابة للنمو السكاني المتزايد، وحرصًا على تحسين الواقع التعليمي والحد من الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.

اضافة اعلان



وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد، إن المدارس الجديدة تشمل: الخنساء الأساسية المختلطة، وسما السرحان الأساسية المختلطة، والمنصورة الأساسية المختلطة، وأم السرب الأساسية المختلطة.



وأضافت أن المديرية أنجزت ضمن خطتها الشاملة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلبة والمعلمين، أعمال الصيانة الدورية والشاملة في عدد من المدارس القائمة، حيث شملت الترميم، وتحسين المرافق الصحية، وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب صيانة الأثاث المدرسي والملاعب والساحات الخارجية.