تربية البادية الشمالية الغربية تستحدث 4 مدارس

وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد، إن المدارس الجديدة تشمل: الخنساء الأساسية المختلطة، وسما السرحان الأساسية المختلطة، والمنصورة الأساسية المختلطة، وأم السرب الأساسية المختلطة.
وأضافت أن المديرية أنجزت ضمن خطتها الشاملة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلبة والمعلمين، أعمال الصيانة الدورية والشاملة في عدد من المدارس القائمة، حيث شملت الترميم، وتحسين المرافق الصحية، وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب صيانة الأثاث المدرسي والملاعب والساحات الخارجية.
من جهته، أكد مدير التربية والتعليم للواء، الدكتور طايل المساعيد، أن المديرية بذلت جهودًا متواصلة خلال العطلة الصيفية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، لضمان انطلاقة منظمة وناجحة للعام الدراسي.
