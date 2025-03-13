 
الخميس 2025-03-13 04:37 م
 

تربية الكورة تطلق حملة "سلة الخير"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 13-03-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة فعاليات الموسم الرابع للمبادرة الإنسانية "افعل خيراً وأترك أثراً"، وحملت هذا العام عنوان "سلة الخير".

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وتهدف المبادرة التي أطلقت في مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات إلى تعزيز الشراكة التبادلية بين المدرسة والمجتمع المحلي وتشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي والتطوعي، إضافة إلى غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس الجميع، وتوجيههم نحو التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء الوطن.

 
 
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