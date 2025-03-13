تربية الكورة تطلق حملة "سلة الخير"

وتهدف المبادرة التي أطلقت في مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات إلى تعزيز الشراكة التبادلية بين المدرسة والمجتمع المحلي وتشجيع روح المبادرة والعمل الجماعي والتطوعي، إضافة إلى غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس الجميع، وتوجيههم نحو التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء الوطن.
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