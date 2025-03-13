تربية الكورة تطلق حملة "سلة الخير"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة فعاليات الموسم الرابع للمبادرة الإنسانية "افعل خيراً وأترك أثراً"، وحملت هذا العام عنوان "سلة الخير".

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