تربية الكورة تطلق فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، في مدرسة السمط الثانوية المختلطة فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع للعام الدراسي 2024 / 2025.

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واطلع مدير تربية اللواء سهل عبيدات، على سير المسابقة، والتقى لجان التحكيم والطلبة المشاركين، مؤكدا أن هذه المسابقة فرصة ثمينة لاكتساب مزيد من المعارف واكتشاف مواهبهم.