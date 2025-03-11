 
الثلاثاء 2025-03-11 05:56 م
 

تربية الكورة تطلق فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، في مدرسة السمط الثانوية المختلطة فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع للعام الدراسي 2024 / 2025.

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واطلع مدير تربية اللواء سهل عبيدات، على سير المسابقة، والتقى لجان التحكيم والطلبة المشاركين، مؤكدا أن هذه المسابقة فرصة ثمينة لاكتساب مزيد من المعارف واكتشاف مواهبهم.


وتسعى هذه المسابقة إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية القراءة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد، وتنمية الجوانب العاطفية والفكرية لديهم، وزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة.

 
 
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