تربية الكورة تطلق فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي

واطلع مدير تربية اللواء سهل عبيدات، على سير المسابقة، والتقى لجان التحكيم والطلبة المشاركين، مؤكدا أن هذه المسابقة فرصة ثمينة لاكتساب مزيد من المعارف واكتشاف مواهبهم.
وتسعى هذه المسابقة إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية القراءة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد، وتنمية الجوانب العاطفية والفكرية لديهم، وزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة
-
إغلاق 3 محال لبيع اللحوم في إربد
-
محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان"
-
السمرات يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة
-
تسوية 459 قضية ضريبية لمكلفين وشركات
-
917 مركبة استفادت من قرارات الشطب في شهرين
-
الديوان الملكي يعزي الفايز/بني صخر
-
تجمع لجان المرأة وجمعية البيئة يبحثان التعاون المشترك