"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب

الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، ضرورة إدخال بيانات الغياب في منظومة OpenEMIS وتطبيق نظام الحرمان للطلبة الذين يتجاوزون الحد المسموح به من الغياب، لضمان انضباط العملية التعليمية والحد من نسب الغياب المدرسي.

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كما أكد خلال اجتماع للمشرفين التربويين ناقش تحسين آليات العمل الإشراف التربوي وتقديم الإسناد الفني الوظيفي، ضرورة التركيز على متابعة الحضور والغياب اليومي للطلبة، خصوصا طلبة الثانوية العامة، وأهمية متابعة وتنفيذ برنامج التدخلات العلاجية الذي يهدف إلى تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة إلى جانب دعم مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تسعى إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية بين الطلبة.