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"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 10-03-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة، ضرورة إدخال بيانات الغياب في منظومة OpenEMIS وتطبيق نظام الحرمان للطلبة الذين يتجاوزون الحد المسموح به من الغياب، لضمان انضباط العملية التعليمية والحد من نسب الغياب المدرسي.

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كما أكد خلال اجتماع للمشرفين التربويين ناقش تحسين آليات العمل الإشراف التربوي وتقديم الإسناد الفني الوظيفي، ضرورة التركيز على متابعة الحضور والغياب اليومي للطلبة، خصوصا طلبة الثانوية العامة، وأهمية متابعة وتنفيذ برنامج التدخلات العلاجية الذي يهدف إلى تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة إلى جانب دعم مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تسعى إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية بين الطلبة.


ووجه الخصاونة، المشرفين التربويين إلى ضرورة متابعة سلامة لوحات الكهرباء، وصوبات الكاز، وأماكن وجودها، إضافة إلى التأكد من خلو المطابخ والمستودعات من أي مواد قابلة للاشتعال لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلبة والعاملين في المدارس.

 
 
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