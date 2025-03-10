"تربية الوسطية" تبحث نظام الحرمان للطلبة لمن تجاوز حد الغياب

كما أكد خلال اجتماع للمشرفين التربويين ناقش تحسين آليات العمل الإشراف التربوي وتقديم الإسناد الفني الوظيفي، ضرورة التركيز على متابعة الحضور والغياب اليومي للطلبة، خصوصا طلبة الثانوية العامة، وأهمية متابعة وتنفيذ برنامج التدخلات العلاجية الذي يهدف إلى تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة إلى جانب دعم مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تسعى إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية بين الطلبة.
ووجه الخصاونة، المشرفين التربويين إلى ضرورة متابعة سلامة لوحات الكهرباء، وصوبات الكاز، وأماكن وجودها، إضافة إلى التأكد من خلو المطابخ والمستودعات من أي مواد قابلة للاشتعال لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلبة والعاملين في المدارس.
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