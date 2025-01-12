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"تربية بني عبيد" تعقد اجتماعًا للمؤهلين لجائزة الملكة رانيا للتميز

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 12-01-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأحد، لقاءً للمرشدين والمعلمين المؤهلين لمرحلة ما قبل المرحلة الميدانية لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

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وقدمت مديرة المديرية، نسرين البكار، التهنئة للمعلمة المترشحة سجى طعامنة، من مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات، لبلوغها مرحلة المقابلة ما قبل الميدانية لجائزة المعلم المتميز، متمنية لها الوصول إلى المراحل المتقدمة في المسابقة.


بدوره، بين رئيس قسم الإشراف التربوي، الدكتور مالك خصاونة، مراحل الجائزة المقبلة وأساليب التحضير للمقابلة، إضافة إلى كيفية التعامل مع معايير الجائزة، وأهمية عملية التوثيق ونقل المعرفة والمهارات، واستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة وتطوير أساليب التطبيق.

 
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