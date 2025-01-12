"تربية بني عبيد" تعقد اجتماعًا للمؤهلين لجائزة الملكة رانيا للتميز

وقدمت مديرة المديرية، نسرين البكار، التهنئة للمعلمة المترشحة سجى طعامنة، من مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية للبنات، لبلوغها مرحلة المقابلة ما قبل الميدانية لجائزة المعلم المتميز، متمنية لها الوصول إلى المراحل المتقدمة في المسابقة.
بدوره، بين رئيس قسم الإشراف التربوي، الدكتور مالك خصاونة، مراحل الجائزة المقبلة وأساليب التحضير للمقابلة، إضافة إلى كيفية التعامل مع معايير الجائزة، وأهمية عملية التوثيق ونقل المعرفة والمهارات، واستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطلبة وتطوير أساليب التطبيق.
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