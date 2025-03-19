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تركيب أجهزة تكييف وطاقة شمسية لمدارس الوسطية .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 19-03-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار الحكومة في جلستها الأخيرة باستكمال تركيب أجهزة تكييف وأنظمة الطاقة الشمسية لمجموعة من مدارس لواء الوسطية، يأتي في إطار حرصها على تحسين البيئة التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلبة.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات إن عدد المدارس التي تستخدم التكييف وأنظمة الطاقة الشمسية بلغ 17 مدرسة، مضيفًا أن الحكومة قررت شمول باقي مدارس لواء الوسطية بأجهزة التكييف وأنظمة الطاقة الشمسية، وهي: مدرسة صيدور الأساسية للبنات، ومدرسة كفر أسد الثانوية للبنين، ومدرسة كفر أسد الشاملة للبنات، ومدرسة كفر أسد الأساسية للبنين، ومدرسة قم الجديدة، لتصبح جميع مدارس اللواء مغطاة بهذه الخدمات الضرورية التي تحسن واقع البيئة التعليمية.

وأوضح أن القرار يسهم في تعزيز الاستدامة وتوفير بيئة دراسية مثالية، ويعكس التزام الحكومة والوزارة بتوفير بيئة تعليمية مريحة ومستدامة، تسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وبين أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية للمدارس، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تقليل التكاليف التشغيلية، بل يعزز وعي الطلبة بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتوفير بيئة صفية مريحة تساعد الطلبة على التركيز والتحصيل العلمي بشكل أفضل، ما سيؤثر إيجابيًا على أدائهم الأكاديمي.
 
 
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