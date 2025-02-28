تركيب 1800 وحدة إنارة جديدة بلواء بني عبيد

وأضاف أبو عبيد في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن تركيب الوحدات الجديدة جاء لضمان استدامة الطاقة، وتقليل التكاليف، وحرص البلدية على تلبية احتياجات السكان وتحسين الإنارة في مناطق اللواء، إضافة إلى تحسين الرؤية على الطرق، خاصة في الليل أو في الظروف الجوية السيئة؛ مما يقلل خطر الحوادث المرورية، ويوفر بيئة مرورية آمنة للسائقين والمشاة.
وزاد، أن البلدية ركّبت العام الماضي 12625 وحدة إنارة في مناطق لواء بني عبيد كافة، حيث شمل ذلك الطرق الرئيسة والفرعية، مؤكدا أنه سيتم هذا العام تركيب 6000 وحدة إضافية موزعة على مناطق اللواء كافة لتعزيز إنارة مناطق اللواء وتحسينها ورفع مستوى الأمان والراحة للمواطنين والسكان.
وأكد أبو عبيد أن تحسين إنارة مناطق اللواء يأتي في إطار مشروع عطاء وزارة الطاقة الذي يهدف إلى استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات "ليد" الحديثة التي تتيح توفير الطاقة بشكل كبير وتسهم في تحسين شبكة الإنارة في الشوارع الرئيسة والفرعية والتقليل من حدة الحوادث المرورية الليلية.
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