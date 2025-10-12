الأحد 2025-10-12 10:57 م
 

الأردن يحصد جائزتين ذهبيتين في إكسبو 2025 أوساكا

جانب من تتويج الأردن
 
الأحد، 12-10-2025 10:30 م
الوكيل الإخباري-  حصدت المملكة الأردنية الهاشمية جائزتين ذهبيتين في حفل جوائز المشاركين الرسميين الذي ينظّمه المكتب الدولي للمعارض (BIE) ضمن فعاليات إكسبو 2025 أوساكا، عن فئتي تطوير مضمون الجناح والاستدامة للأجنحة متوسطة الحجم (فئة B).اضافة اعلان


ويُعد الأردن الدولة الوحيدة التي فازت بجائزتين ذهبيتين في هذه الدورة من المعرض، ما يعكس تميّزه في مجالات التصميم المستدام والابتكار والمحتوى الثقافي الغني الذي يجسّد الهوية الأردنية برؤية معاصرة.

وأكد المفوّض العام لجناح الأردن الدكتور عبدالرزاق عربيات أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا وطنيًا يعكس جهود فريق العمل وإبداع الشباب الأردني، مشيرًا إلى أن الجناح الأردني نجح في تقديم تجربة فريدة تجمع بين الهوية الوطنية، والابتكار البيئي، والاستدامة.

وقال عربيات: "يشكّل هذا الفوز إنجازًا حقيقيًا للأردن، ويُعد تتويجًا لعمل جماعي متكامل من مؤسسات الدولة وهيئة تنشيط السياحة، بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. لقد أثبت الأردن مجددًا أنه قادر على المنافسة والإبداع في المحافل الدولية، رغم مشاركته ضمن فئة الأجنحة متوسطة الحجم. نهدي هذا الفوز لكل أردني يفتخر بوطنه وبما حققه من إنجازات على الساحة العالمية."

وتُمنح جوائز المشاركين الرسميين تقديرًا للتميّز في مجالات العمارة والتصميم وتطوير المضمون والاستدامة. وتميّز الجناح الأردني عن غيره من الأجنحة بدمجه المبتكر بين التاريخ الأردني العريق والرؤية المستقبلية من خلال تصميم مستدام ووسائط تفاعلية تُبرز جمال الطبيعة الأردنية وتنوّعها البيئي والثقافي.

وجاء فوز الأردن بالجائزتين الذهبية بعد منافسة قوية مع أكثر من 165 دولة مشاركة في المعرض، ليؤكد مكانته كوجهة سياحية وثقافية متميزة على المستوى الدولي.

واختُتم الخبر بالتأكيد على أن مشاركة الأردن في إكسبو 2025 أوساكا تشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز حضوره العالمي، والترويج لمواقعه السياحية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الانفتاح والابتكار والاستدامة.
 
 
