ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة

أرشيفية
 
الإثنين، 13-10-2025 12:30 ص
الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الصراع في قطاع غزة انتهى، مشددا على أن الإدارة الجديدة للقطاع ستبدأ عملها "بسرعة كبيرة".اضافة اعلان


وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" ردا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت"، مضيفا "وقف إطلاق النار سيصمد وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصبح جيدة".
 
 
