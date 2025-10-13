ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" ردا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت"، مضيفا "وقف إطلاق النار سيصمد وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصبح جيدة".
-
أخبار متعلقة
-
في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست
-
ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"
-
إيران تتحدث عن امتلاك قنبلة ذرية
-
إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى
-
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
-
"أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟
-
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل
-
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة القطاع .. من هي ؟