مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

11:40 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديريات وهيئات شبابية في عدد من المحافظات، اليوم الأحد، برامج وأنشطة استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.





ففي إربد، نظم مركز شباب حرثا زيارة ميدانية إلى عدد من مقامات الصحابة في غور الأردن، بمشاركة 20 يافعاً من منتسبي المركز، ضمن الفئة العمرية من 15–17 عاماً.



وشملت الزيارة مقامات الصحابة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وهي من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في منطقة الأغوار، التي تحتضن رفات عدد من كبار الصحابة الذين توفوا أثناء طاعون عمواس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.



واستمع المشاركون، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن سيرة الصحابة الكرام ودورهم في نشر الإسلام، إضافة إلى نبذة عن السياق التاريخي والمعماري لهذه المقامات، ما أتاح لهم فرصة التأمل والتفكر في معاني التضحية والإخلاص التي جسدها هؤلاء الصحابة.



وفي الكرك، اختتم مركزا شباب وشابات السماكية، دورة تدريبية بعنوان: "تنسيق الزهور".



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن الدورة تأتي ضمن خطة المديرية لتنمية المهارات الحياتية والإبداعية لدى الشباب.



وقدّمت المدربة حياة البطوش، خلال الدورة شرحا حول أساسيات تنسيق الزهور، واستخدام خامات بسيطة لإعادة تدويرها لصناعة تنسيقات تناسب المناسبات المختلفة.



وفي معان، نظم مركزا شباب وشابات الجفر النموذجي أمس، لقاءً حوارياً حول مشروع الناقل الوطني للمياه، بحضور ممثلين عن شركة "الاتجاهات الجديدة"، وبمشاركة 32 شابا وشابة من منتسبي المركزين وعدد من أبناء المجتمع المحلي.



وتناول اللقاء أهداف المشروع وأبعاده الوطنية ودوره في دعم التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض فرص التشغيل التي يمكن أن يوفرها المشروع في المناطق المختلفة.



وفي الرمثا، انطلقت في مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج دورة تدريبية بعنوان "جسور التعلم –اساسيات لغة إنجليزية" بمشاركة 20 مشاركه من الفئة العمرية 13–16 عاماً.



وتناولت الدورة التي قدمتها المدربة صفاء العمري، أساسيات اللغة الإنجليزية في مهارات القراءة والكتابة والقواعد، بهدف تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم في التواصل، وفتح آفاق تعليمية ومهنية جديدة أمامهم.



كما انطلقت في المركز دورة صيانة الموبايلات، بمشاركة 24 شاباً من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 16–22 عاماً، تناول خلالها المدرب قاسم الحمارنة، المهارات العملية والمعرفة التقنية اللازمة لإصلاح الهواتف الذكية والتعامل مع الأعطال الشائعة.



وفي جرش، نظم مركز الشباب احتفالاً بمناسبة يوم الطفل العالمي، بالتعاون مع مدرسة الشواهد الأساسية المختلطة ومبادرة Games، بحضور رئيس مركز الشباب محمد أبو ليمون، وبمشاركة 50 طفلاً من المدرسة.



وأكدت مديرة المدرسة منال العمري، أن حماية الأطفال في الأردن تشكل حجر الأساس في السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن الأردن من بين الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا بشؤون الطفل، وأن كل طفل يحتاج إلى بيئة آمنة تدعم نموه وتطوره لتحقيق أقصى إمكاناته.



وأشار مشرف بيت الشباب الدكتور سمير القيسي، إلى أن الأردن بدأ منذ عام 2000 بتطبيق نهج تشاركي لحماية الطفل من العنف والاعتداءات، بهدف بناء نظام متكامل لحماية الطفل.



وتضمنت الفعاليات فقرات متنوعة شملت مسابقات، ألعاب حركية وترفيهية، وأنشطة رسم على الوجه، لإضفاء جو من المرح والتفاعل على المشاركين.



وفي عجلون، نفذ مركز شابات عبين عبلين، بالتعاون مع جمعية البيت الروسي للحرف اليدوية، ورشة تدريبية بعنوان: "الديكوباج"، بمشاركة 15 شابة من منتسبات المركز، بهدف تنمية المهارات الفنية وتعزيز الإبداع وفتح آفاق نحو مشاريع إنتاجية صغيرة.



وتناولت المدربة رئيسة إسحاق خلال الورشة أساسيات فن الديكوباج، وطرق تنسيق الألوان والخامات وتطبيقات عملية على الأسطح الخشبية لإنتاج قطع فنية قابلة للاستخدام أو التزيين.



وفي مركز شابات صخرة، نظمت ورشة بعنوان: "تأثير الضغوط المدرسية على الطلاب"، بمشاركة 15 شابة، تناولت خلالها المدربة ياسمين المومني أبرز أسباب التوتر والقلق وآثارها النفسية والسلوكية إضافة إلى استراتيجيات عملية للتحكم في الضغوط والتعامل معها.

