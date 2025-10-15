تسجيل 85 براءة اختراع في تسعة أشهر

الوكيل الإخباري- بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، 85 براءة، 3 منها محلية.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 3419 علامة حتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 4998 علامة تجارية.