تسجيل 85 براءة اختراع في تسعة أشهر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأربعاء، 15-10-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، 85 براءة، 3 منها محلية.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 3419 علامة حتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 4998 علامة تجارية.


وبحسب بيان للمديرية، اليوم الأربعاء، جددت المديرية 462 براءة اختراع، ومنحت 13رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 839 ملكية صناعية، ونقل ملكية 1413.

 
 
