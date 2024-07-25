تسليم اول شهادات الاعتماد لنظام جودة الحضانات في الاردن

الوكيل الاخباري- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الخميس، حفل تسليم أول شهادات اعتماد لنظام جودة الحضانات في الاردن، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة.



وأكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي خلال الحفل، أهمية الارتقاء بالشريحة التي تستهدفها الحضانات في المجتمع الأردني، موضحا ان قانون حقوق الطفل يرتكز بشكل رئيس على الاستثمار في الطفولة باعتباره استثمارا في المستقبل.



وقال، إن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للمنجزات الوطنية ضمن مأسسة العمل في قطاع الحضانات التي تجسدت أخيرا بصدور نظام الحضانات والتعليمات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة لإعداد المعايير المهنية للعاملين في الحضانات.



وأضاف، إن إعداد نظام الجودة للحضانات يأتي ضمن سعي المجلس عبر مسيرته بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، بتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله/ رئيس مجلس الأمناء في إيلاء مرحلة الطفولة الأهمية الكبرى، وتأكيدها باستمرار ضرورةِ الارتقاءِ بالخدمات المقدمة للأطفال تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى.



ونوه بأن الشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة هي من الشراكات الاستراتيجية التي بدأت عام 2019 الى اليوم، وتم تحقيق إنجازات مجال قطاع الرعاية أهمها تدريب وتأهيل أكثر من 265 فتاة على مهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات في جميع محافظات المملكة، ودعم وتجهيز 5 قاعات تدريبية ومختبرات حضانة (Innovation Lab) في معاهد مؤسسة التدريب المهني، وعقد دورات تدريب مدربين (TOT) لـ45 من العاملين المهنيين في مؤسسة التدريب المهني والشركاء في قطاع رعاية الطفل.



ويسعى نظام الجودة بحسب مقدادي إلى التوسع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحضانات بمختلف أنواعها الخاصة والمؤسسية في القطاعين العام والخاص والحضانات المنزلية المسجلة في الأردن والبالغ عددها 1152 حضانة، حيث تقدم الحضانات خدماتها لحوالي (37000 - 40000) طفل.



ويتوقع من تطبيق النظام أن يرتقي بمستوى معارف ومهارات مقدمات الرعاية "الحاضنات" والبالغ عددهن حوالي 4600 ضمن خطة وطنية تتماشى وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.