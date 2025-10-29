مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن

الأربعاء 2025-10-29 06:46 م
 

الأربعاء، 29-10-2025 06:28 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة جمعية استعادة الأمل لدعم مبتوري الأطراف، فواز الشكعة، إن الجمعية وبتوجيهات ملكية سترسل مركبتين إضافيتين إلى شمال القطاع لتشغيلهما في منطقة تل الهوى إلى جانب المركبتين الموجودتين حاليا.اضافة اعلان


وأضاف أن الهدف من توسيع المبادرة هو تمكين مزودي الخدمة وبناء قدراتهم في تركيب الأطراف الصناعية وتقديم خدمات التأهيل النفسي والجسدي في قطاع غزة، لتمكينهم من الاستدامة وتوسيع شريحة المستفيدين.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 600 مريض من مبتوري الأطراف.

وتابع "رؤية الملك هي أن تكون مبادرة استعادة الأمل مركز تميز أردني ليخدم جميع المنطقة".
 
 
