مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن

وأضاف أن الهدف من توسيع المبادرة هو تمكين مزودي الخدمة وبناء قدراتهم في تركيب الأطراف الصناعية وتقديم خدمات التأهيل النفسي والجسدي في قطاع غزة، لتمكينهم من الاستدامة وتوسيع شريحة المستفيدين.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 600 مريض من مبتوري الأطراف.
وتابع "رؤية الملك هي أن تكون مبادرة استعادة الأمل مركز تميز أردني ليخدم جميع المنطقة".
