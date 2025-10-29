الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بـ28 مليار دولار في 6 أشهر

وقال الشرع، خلال جلسة حوارية على هامشها المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إن سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة.
وأضاف أن الحكومة السورية اختارت الاستثمار بديلاً عن الاعتماد على المعونات الخارجية في إعادة الإعمار، موضحاً أن دمشق عدّلت قوانين الاستثمار لتصبح من الأفضل عالميًا، رغم وجود تحديات في التنفيذ.
وكشف الشرع عن إقبال خليجي وإقليمي واسع على القطاع العقاري السوري، لافتًا إلى أن السوق السوري يشهد طلبًا مرتفعًا، وأن الفرص الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب توصف بأنها "تاريخية".
وأكد الرئيس السوري أنه يراهن على الشعب السوري وقدرته على النهوض مجددًا، مشددًا على أن سوريا لا تريد أن تكون عبئًا على أحد، بل شريكًا اقتصاديًا فاعلًا يحمي المستثمرين بموجب القوانين المعمول بها.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تحث مواطنيها في مالي على المغادرة فورا
-
ترامب يتوقع لقاء كيم "في مستقبل غير بعيد كثيرا"
-
حلف الناتو: لن نسمح للصين وروسيا بالتفوق في التقنيات الحيوية العسكرية
-
الولايات المتحدة تبرم اتفاقا بقيمة 80 مليار دولار لبناء محطات طاقة نووية
-
ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف
-
"أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو
-
أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب
-
الكرملين: المعلومات حول نية فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق