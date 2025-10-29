الأربعاء 2025-10-29 06:47 م
 

الشرع: سوريا اجتذبت استثمارات بـ28 مليار دولار في 6 أشهر

الأربعاء، 29-10-2025 06:41 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، أنّ بلاده اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.اضافة اعلان


وقال الشرع، خلال جلسة حوارية على هامشها المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إن سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة.

وأضاف أن الحكومة السورية اختارت الاستثمار بديلاً عن الاعتماد على المعونات الخارجية في إعادة الإعمار، موضحاً أن دمشق عدّلت قوانين الاستثمار لتصبح من الأفضل عالميًا، رغم وجود تحديات في التنفيذ.

وكشف الشرع عن إقبال خليجي وإقليمي واسع على القطاع العقاري السوري، لافتًا إلى أن السوق السوري يشهد طلبًا مرتفعًا، وأن الفرص الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب توصف بأنها "تاريخية".

وأكد الرئيس السوري أنه يراهن على الشعب السوري وقدرته على النهوض مجددًا، مشددًا على أن سوريا لا تريد أن تكون عبئًا على أحد، بل شريكًا اقتصاديًا فاعلًا يحمي المستثمرين بموجب القوانين المعمول بها.

