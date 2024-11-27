تعميم صادر عن وزارة التربية إلى كافة المدارس

وأوعزت الوزارة في تعميم لها بداية الشهر الجاري للميدان التربوي والأجهزة الفنية ومديري المدارس ومديراتها باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لذلك.
وتضمن التعميم ضرورة تفقد وتنظيف مزاريب تصريف مياه الأمطار، وعدم تخزين الأثاث واللوازم على أسطح المدارس، وتنظيف وتسليك قنوات تصريف المياه، والتأكد من عدم تجمع مياه الأمطار خلف الأسوار والجدران الاستنادية.
كما أكدت على ضرورة تفقد الحفر الامتصاصية والمناهل واستبدال التالف، وتركيب بدل المفقود منها، وهدم وردم الحفر الامتصاصية القديمة غير المستعملة، وصيانة وإصلاح وتثبيت البوابات الخارجية للأسوار.
ودعت كذلك إلى تفقد أسلاك ونقاط الإنارة، والأباريز، والتمديدات الكهربائية، وصيانة واستبدال التالف منها، واستبدال المكسور من زجاج النوافذ والأبواب، والتأكد من إغلاقها بعد الدوام؛ لضمان المحافظة على درجة الحرارة المناسبة داخل الغرف.
وشددت الوزارة على ضرورة تفقد تمديدات وخزانات المياه، وضمان سلامتها ونظافتها، وحفظ عدادات المياه ضمن صناديق خاصة لحمايتها من العبث والتكسير والتجمد، والتأكد من جاهزية وسائل التدفئة كافة وعمل الصيانة اللازمة لها بالسرعة الممكنة.
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