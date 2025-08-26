الثلاثاء 2025-08-26 10:12 ص
 

تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 26-08-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وحرصًا على مصلحة الطلبة، أصدر اليوم الثلاثاء تعميمًا إلى جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي (لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط) إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2025–2026.اضافة اعلان


ويأتي هذا التعميم تفاديًا لحصول إرباك كبير لدى الطلبة، بالإضافة إلى تجنّب الإشكالات المالية التي قد تطرأ على بعض أولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي، ثم انسحابهم منه بعد إعلان نتائج القبول الموحد.
 
 
