تفاصيل سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية بميناء العقبة

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية في ميناء العقبة أثناء مناولتها لمادة الحديد، وأصيب جراء ذلك مشغل الونش، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت إصابته بالبسيطة.



وأكد خليفات في بيان صحفي، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والهيئة البحرية الأردنية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء تجري تحقيقا موسعا ومشتركا للوقوف على أسباب الحادث.