تفاصيل سقوط "ونش" تابع لإحدى البواخر الراسية بميناء العقبة

وأكد خليفات في بيان صحفي، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والهيئة البحرية الأردنية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء تجري تحقيقا موسعا ومشتركا للوقوف على أسباب الحادث.
وقال خليفات، إن ونش الباخرة المثبت عليها اصلا، وقع أثناء عملية تفريغ حمولتها من الحديد، وهو جزء من معدات الباخرة وليس من معدات وآليات الميناء.
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