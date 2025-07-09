تقرير .. أسعار المنتجات الزراعية تواصل الارتفاع في الأردن

11:16 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2025 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين، والذي رصد ارتفاعًا تراكميًا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 11.4% مقارنةً مع ذات الفترة من عام 2024، وارتفاعًا في أسعار المنتجين الزراعيين لشهر أيار بنسبة 18.3% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وبنسبة 20.9% مقارنة مع شهر نيسان من العام ذاته. اضافة اعلان





وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين للخمسة أشهر الأولى من 2025 نحو 118.2 مقابل 106.1 للفترة ذاتها من 2024. كما بلغ الرقم القياسي لشهر أيار 2025 ما مقداره 145.1 مقارنة بـ122.6 لنفس الشهر من عام 2024، ومقابل 119.9 في نيسان 2025.



أما على مستوى المحاصيل، فقد ارتفعت أسعار محاصيل مثل:



الفلفل الحار 36.9%

الفلفل الحلو الأخضر 36.8%

الفلفل الحلو الملون 22.9%



وشكلت هذه المحاصيل مجتمعة أهمية نسبية بلغت 48.3%.



في المقابل، انخفضت أسعار البطاطا 24.3%، والباذنجان 24.1%، والبندورة 0.1%، وبأهمية نسبية بلغت 51.7%.



أما على صعيد التغير الشهري، فقد ارتفعت أسعار الملفوف الأبيض بنسبة 151.9%، والليمون 148.6%، والحمص الأخضر الفرط 143.3%، في حين انخفضت أسعار الشمام 38.5%، والبصل الأخضر 36.6%، والبصل الجاف 29.7%، وغيرها من المحاصيل.



وبالمقارنة بين شهري نيسان وأيار من عام 2025، تبيّن ارتفاع أسعار الليمون 106.9%، والتمور 36.7%، والموز 15.8%، في حين سجّلت محاصيل مثل المشمش والنكترين والشمام والملوخية انخفاضات كبيرة في الأسعار.



وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن هذه النتائج تأتي بعد مراجعة منهجية جمع بيانات الأسعار الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ووفق توصيات اللجنة الدائمة للإحصاءات الزراعية، وبالاعتماد على البيانات الشهرية الواردة من الأسواق المركزية، واستخدام سنة الأساس 2016 (2016=100) ومعادلة "لاسبيير" لاحتساب الرقم القياسي.

